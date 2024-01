Vacances obligatoires 1 Route de Coussegrey Bernon, vendredi 16 février 2024.

Bernon Aube

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 21:00:00

fin : 2024-02-16

Vendredi 16 février : BERNON – Théâtre : Vacances Obligatoires, 1 route de Coussegrey, à 21h, Vacances Obligatoires, c’est l’histoire d’un homme obsédé par son travail qui va être confronté au regard sans complaisance d’une psychologue, légèrement folle,et aux méthodes de guérison peu conventionnelles. La pièce aborde avec humour et sensibilité les sujets de la vie professionnelle, du couple et de la paternité. Les deux comédiens nous font passer par toutes les émotions, jusqu’au dénouement final qui en surprendra plus d’un

Organisé par l’usine Bernon Contact : 03 25 77 87 48 – 07 88 11 56 26, bonjour@usine-bernon.fr

Eur.

1 Route de Coussegrey

Bernon 10130 Aube Grand Est



Mise à jour le 2023-12-13 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance