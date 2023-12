Partageons un café festif ! 1 route de Courçon Saint-Jean-de-Liversay, 19 décembre 2023, Saint-Jean-de-Liversay.

Saint-Jean-de-Liversay Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-19 09:30:00

fin : 2023-12-19 12:30:00

La CDC Aunis Atlantique invite les mamans et leurs enfants à venir partager un temps d’échange autour de la maternité, de la reprise du travail, etc..

La CDC Aunis Atlantique invite les mamans et leurs enfants à venir partager un temps d’échange autour de la maternité, de la reprise du travail, etc.

.

1 route de Courçon La nouvelle laiterie

Saint-Jean-de-Liversay 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-09-07 par Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin