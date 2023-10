Marché de Noël 1, route de Coubon Brives-Charensac, 17 décembre 2023, Brives-Charensac.

Brives-Charensac,Haute-Loire

Marché de Noël créatif (donc artisanal) et gourmand (fabrications artisanales aussi)..

2023-12-17 09:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

1, route de Coubon Maison Pour Tous

Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Creative Christmas market (crafts) and gourmet market (crafts too).

Un mercado navideño creativo (es decir, artesanal) y gourmet (con productos artesanales).

Kreativer (also handwerklicher) Weihnachtsmarkt und Gourmetmarkt (auch handwerkliche Fabrikationen).

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay