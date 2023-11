« Jardin sec »… Que planter ? 1 Route de Coubon Brives-Charensac, 2 décembre 2023, Brives-Charensac.

Brives-Charensac,Haute-Loire

Conférence : Plantes et arbustes adaptées à la sècheresse, comment font-elles ? Quelles espèces choisir ?

Le changement climatique nous fera-t-il revoir la conception de nos jardins ?…

Voilà des questions liées à une thématique de pleine actualité !.

2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-02 . .

1 Route de Coubon Maison Pour Tous – Centre Social

Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Conference: Plants and shrubs adapted to drought: how do they do it? Which species to choose?

Will climate change make us rethink the design of our gardens?…

These are just some of the questions raised by a highly topical issue!

Conferencia: Plantas y arbustos adaptados a la sequía: ¿cómo lo hacen? ¿Qué especies elegir?

¿Nos hará el cambio climático replantearnos el diseño de nuestros jardines?

Éstas son sólo algunas de las cuestiones que plantea un tema de plena actualidad

Vortrag: Pflanzen und Sträucher, die an Trockenheit angepasst sind, wie machen sie das? Welche Arten sollten sie wählen?

Wird der Klimawandel dazu führen, dass wir die Gestaltung unserer Gärten überdenken?

Das sind Fragen, die mit einem hochaktuellen Thema verbunden sind!

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay