Semaine bleue : A la découverte du numérique 1 Route de Chalencon Tiranges, 4 octobre 2023, Tiranges.

Tiranges,Haute-Loire

Le Tire en Joie participe à la semaine bleue du 4 au 8 Octobre.

Un pro du numérique interviendra sur le thème « Eviter les arnaques en ligne ». L’atelier sera suivi d’un goûter. Apporter vos outils numériques si besoin..

2023-10-04 15:00:00 fin : 2023-10-04 16:30:00. .

1 Route de Chalencon Au Tire en Joie

Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Le Tire en Joie is taking part in Blue Week from October 4 to 8.

A digital expert will speak on the theme of « Avoiding online scams ». The workshop will be followed by a snack. Bring your digital tools if you need them.

Le Tire en Joie participa en la Semana Azul del 4 al 8 de octubre.

Un experto digital hablará sobre el tema « Evitar las estafas en línea ». El taller irá seguido de un aperitivo. Traiga sus herramientas digitales si las necesita.

Le Tire en Joie nimmt vom 4. bis 8. Oktober an der Blauen Woche teil.

Ein Digitalprofi wird zum Thema « Vermeidung von Online-Betrug » sprechen. Im Anschluss an den Workshop gibt es einen Snack. Bringen Sie bei Bedarf Ihre digitalen Hilfsmittel mit.

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron