Dégustation Quiz en compagnie du trio des Reines des Vins d’Alsace 1 route de Cernay Soultz-Haut-Rhin, 19 octobre 2023, Soultz-Haut-Rhin.

Soultz-Haut-Rhin,Haut-Rhin

Venez tester vos connaissances sur les vins d’Alsace ! En présence du trio royal 2023-2024 des Reines des Vins d’Alsace..

2023-10-19 fin : 2023-10-19 . EUR.

1 route de Cernay

Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est



Come and test your knowledge of Alsace wines! In the presence of the 2023-2024 royal trio of Reines des Vins d?Alsace.

¡Venga a poner a prueba sus conocimientos sobre los vinos de Alsacia! En presencia del trío real 2023-2024 de Reines des Vins d’Alsace.

Testen Sie Ihr Wissen über die elsässischen Weine! In Anwesenheit des königlichen Trios 2023-2024 der Reines des Vins d’Alsace (Königinnen der elsässischen Weine).

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller