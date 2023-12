Concert Univers Brassens 1 route de Celon Ceaulmont Catégories d’Évènement: Ceaulmont

fin : 2024-03-22 Concert par Univers Brassens Les grands noms de la chanson française..

Univers Brassens (Jacques Barnabé, Bernard Chabirand, Christian Daguet et Marc Plaisant) reviennent à Bazaiges, avec la présence exceptionnelle, comme l’an dernier, de Sarah Lazerges.

Une nouvelle programmation qui mettra à l’honneur des grands noms de la chanson Française : Brassens, Guy Béart, Hugues Aufray, Renaud, Yves Jamait, Jeanne Moreau, Barbara… .

Ceaulmont 36270 Indre Centre-Val de Loire

