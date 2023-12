Film : La tartine de beurre 1 route de Bitche Obersteinbach, 13 janvier 2024, Obersteinbach.

Venez assister à la première du film « La tartine de beurre » avec les actrices Anaïs Gasparini et Marie-Rose Schneider. Le réalisateur Serge Schleiffer sera présent. Place limitée, sur inscription..

Le film retrace une histoire vraie d’après le livre de Marguerite Kraemer, La tartine de beurre. L’histoire se déroule durant la deuxième guerre mondiale, plus précisément en Alsace, à Hatten, entre fin 1944 et début 1945.

