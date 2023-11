Festival alimenterre 1 route d’Augel Saint-Bonnet-le-Château, 19 novembre 2023, Saint-Bonnet-le-Château.

Saint-Bonnet-le-Château,Loire

Le festival ALIMENTERRE est un évènement international sur l’alimentation durable et solidaire, il amène les citoyens à s’informer et comprendre les enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde..

2023-11-19 17:30:00 fin : 2023-11-19 19:00:00. EUR.

1 route d’Augel Cinéma Cin’Etoile

Saint-Bonnet-le-Château 42380 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The ALIMENTERRE festival is an international event on sustainable and solidarity-based food. It encourages citizens to learn about and understand agricultural and food issues in France and around the world.

El festival ALIMENTERRE es un acontecimiento internacional sobre la alimentación sostenible y socialmente responsable que anima al público en general a informarse y comprender los problemas agrícolas y alimentarios a los que se enfrentan Francia y el resto del mundo.

Das Festival ALIMENTERRE ist eine internationale Veranstaltung zum Thema nachhaltige und solidarische Ernährung. Es bringt die Bürger dazu, sich über die Herausforderungen der Landwirtschaft und der Ernährung in Frankreich und der Welt zu informieren und diese zu verstehen.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme Loire Forez