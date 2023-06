Au fil d’Ariane : Pinocchio 1 rond point des écoles Aubenas, 17 juin 2023, Aubenas.

Aubenas,Ardèche

C’est l’histoire d’un menuisier, d’un morceau de bois et d’un nez qui s’allonge..

2023-06-17 à 11:00:00 ; fin : 2023-06-17 12:00:00. .

1 rond point des écoles Médiathèque Jean Ferrat d’Aubenas

Aubenas 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



It’s the story of a carpenter, a piece of wood and a lengthening nose.

Es la historia de un carpintero, un trozo de madera y una nariz que se alarga.

Dies ist die Geschichte eines Tischlers, eines Stücks Holz und einer länger werdenden Nase.

Mise à jour le 2023-05-31 par Office de Tourisme du Pays d’Aubenas-Vals-Antraigues