Fascinant Week-end « Ils se mettent en 4 pour nos 5 vins ! » : Atelier des sens au Chai Pierre & Bertrand Couly 1 Rond-Point des Closeaux Chinon, 19 octobre 2023, Chinon.

Chinon,Indre-et-Loire

Utilisons-nous nos 5 sens en dégustations ? Dans quel lieu et quelles conditions boire du vin ? Nous tenterons de répondre à toutes ces questions !.

2023-10-19 fin : 2023-10-22 . 45 EUR.

1 Rond-Point des Closeaux

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Do we use our 5 senses when tasting? Where and under what conditions should we drink wine? We’ll try to answer all these questions!

¿Utilizamos los 5 sentidos al catar un vino? ¿Dónde y en qué condiciones debemos beber vino? Intentaremos responder a todas estas preguntas

Benutzen wir unsere fünf Sinne bei Weinverkostungen? Wo und unter welchen Bedingungen sollte man Wein trinken? Wir werden versuchen, all diese Fragen zu beantworten!

