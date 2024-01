Concours de chevaux de race Camargue dans les arènes 1 rond-point des Arènes Arles, samedi 29 juin 2024.

Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29

fin : 2024-06-29

Sous l’ombre imposante des arènes d’Arles, le concours de chevaux de race Camargue vous émerveillera !

Les chevaux, majestueux et puissants, dévoilent leur agilité naturelle dans des évolutions chorégraphiées, évoquant la beauté sauvage de la Camargue.



Les juges, experts passionnés, scrutent chaque mouvement, évaluant la complicité entre le cavalier et sa monture, ainsi que les caractéristiques traditionnelles de la race. Les applaudissements du public résonnent à chaque démonstration réussie, créant une atmosphère électrique. Ce concours, véritable ode à la tradition équestre camarguaise, illustre la connexion unique entre l’homme et le cheval, célébrant la richesse culturelle de la région dans l’enceinte chargée d’histoire des arènes d’Arles.

.

1 rond-point des Arènes Arènes

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-04 par Office de Tourisme d’Arles