Visite commentée « La nature en ville : histoire, constats et perspectives » 1 Rond-point Des Arènes Arles, 13 janvier 2024, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Comment adapter nos vies citadines au réchauffement climatique ? Que peut nous apprendre l’histoire des usages de la végétalisation urbaine ? Comment l’architecture s’est adaptée au climat et comment pourrait-elle s’adapter encore ?.

2024-01-13 14:30:00 fin : 2024-01-13 . .

1 Rond-point Des Arènes L’ Amphithéâtre romain

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



How can we adapt our urban lives to global warming? What can we learn from the history of urban greening? How has architecture adapted to the climate, and how could it continue to do so?

¿Cómo podemos adaptar nuestra vida urbana al calentamiento global? ¿Qué podemos aprender de la historia del reverdecimiento urbano? ¿Cómo se ha adaptado la arquitectura al clima y cómo podría seguir haciéndolo?

Wie können wir unser Leben in der Stadt an die globale Erwärmung anpassen? Was können wir aus der Geschichte der städtischen Begrünung lernen? Wie hat sich die Architektur an das Klima angepasst und wie könnte sie sich noch anpassen?

