Le défi sports historiques par Acta à l’Amphithéatre 1 Rond-point Des Arènes Arles, 16 septembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Démonstrations de sports antiques des JO grecs, pour redécouvrir les disciplines des sports antiques en cette année olympique !.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

1 Rond-point Des Arènes L’ Amphithéâtre romain

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Demonstrations of ancient sports of the Greek Olympics, to rediscover the disciplines of ancient sports in this Olympic year!

Demostraciones de deportes antiguos de los Juegos Olímpicos griegos, ¡para redescubrir las disciplinas de los deportes antiguos en este año olímpico!

Vorführungen antiker Sportarten der griechischen Olympischen Spiele, um die Disziplinen der antiken Sportarten im Olympischen Jahr wiederzuentdecken!

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme d’Arles