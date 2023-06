Rodeo 1 Rond-point Des Arènes Arles, 7 août 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Ludi Arles Organisation propose dans les arènes un spectacle inédit de rodéo produit par : Jordan’s Roping Association.

2023-08-07 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-07 . EUR.

1 Rond-point Des Arènes L’ Amphithéâtre romain

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Ludi Arles Organisation offers a new rodeo show in the arenas, produced by : Jordan’s Roping Association

La Organización Ludi Arles ofrecerá un nuevo espectáculo de rodeo en la arena, producido por : Jordan’s Roping Association

Ludi Arles Organisation bietet in den Arenen eine unveröffentlichte Rodeoshow, die von : Jordan’s Roping Association

Mise à jour le 2023-06-01 par Office de Tourisme d’Arles