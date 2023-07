Démonstration de gladiature à l’Amphiteatre 1 Rond-point Des Arènes Arles, 8 juillet 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Démonstrations présentées par Acta Venez découvrir l’équipement, l’histoire et les techniques des gladiateurs..

2023-07-08 fin : 2023-08-27 . .

1 Rond-point Des Arènes L’ Amphithéâtre romain

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Demonstrations presented by Acta Come and discover the equipment, history and techniques of gladiators.

Demostraciones presentadas por Acta Venga a descubrir el equipamiento, la historia y las técnicas de los gladiadores.

Vorführungen präsentiert von Acta Erfahren Sie mehr über die Ausrüstung, Geschichte und Techniken der Gladiatoren.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme d’Arles