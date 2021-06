Vannes Ti ar Vro - Bro Gwened Morbihan, Vannes #1 Réunion d’organisation de l’arrivée de la Redadeg 2022 à Vannes Ti ar Vro – Bro Gwened Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Vannes

Ti ar Vro – Bro Gwened, le mercredi 30 juin à 14:30

La Redadeg 2021 est finie et il est temps maintenant de penser à celle de 2022 ! Ti ar Vro organise l’arrivée à Vannes et nous a besoin de soutien, de bénévoles, de compétences, d’idées …. Tout ce qui nous permettra d’organiser une Fête de qualité le samedi 28 mai 2022 à Vannes ! BETEK AN TREC’H !!

entrée libre

La Redadeg 2021 est finie et il est temps maintenant de penser à celle de 2022 ! Ti ar Vro – Bro Gwened 3 rue de la Loi, Vannes

2021-06-30T14:30:00 2021-06-30T16:30:00

