Location de trottinette électrique en autonomie 1 Résidence Dubernet, 3 avril 2023, Le Teich.

Location de trottinettes électriques pour des balades en autonomie sur un circuit prédéterminé entre le port du Teich et le port de Biganos ! (Distance 15 km – durée 1h30).

2023-04-03 à ; fin : 2023-10-31 16:30:00. EUR.

1 Résidence Dubernet

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Rental of electric scooters for independent rides on a predetermined circuit between the port of Le Teich and the port of Biganos! (Distance 15 km – duration 1h30)

Alquile scooters eléctricos para realizar paseos independientes en un circuito predeterminado entre el puerto de Le Teich y el puerto de Biganos (Distancia 15 km – duración 1h30)

Verleih von Elektrotrottinetts für selbstständige Fahrten auf einer vorher festgelegten Strecke zwischen dem Hafen von Le Teich und dem Hafen von Biganos! (Entfernung 15 km – Dauer 1,5 Stunden)

Mise à jour le 2023-04-04 par OT Le Teich