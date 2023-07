CONCERT AU PONTON G 1 Quai Vauban Saint-Vaast-la-Hougue, 8 juillet 2023, Saint-Vaast-la-Hougue.

Saint-Vaast-la-Hougue,Manche

SAVE THE DATE !

le Samedi 8 juillet, de 20 h à 23 h, le PONTON G aura le plaisir d’accueillir le groupe ROCK en BROUSSE pour un petit concert sympa !.

2023-07-08 20:00:00 fin : 2023-07-08 23:00:00. .

1 Quai Vauban

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie



SAVE THE DATE!

saturday, July 8, from 8 to 11 p.m., PONTON G will be delighted to welcome the band ROCK en BROUSSE for a fun little concert!

¡RESERVE LA FECHA!

el sábado 8 de julio, de 20:00 a 23:00 horas, el PONTON G tendrá el placer de recibir al grupo ROCK en BROUSSE para un pequeño y divertido concierto

SAVE THE DATE!

am Samstag, den 8. Juli, von 20.00 bis 23.00 Uhr, freut sich PONTON G, die Gruppe ROCK en BROUSSE für ein nettes kleines Konzert begrüßen zu dürfen!

Mise à jour le 2023-07-01 par Normandie Tourisme / Attitude Manche