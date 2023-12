Cet évènement est passé Soirée de Noël à la Cale d’Anaurot 1 Quai Surcouf Quimperlé Catégories d’Évènement: Finistère

Début : 2023-12-24 17:00:00

fin : 2023-12-24 . Comme tous les ans la Cale ouvre toute la nuit du 24 Décembre, de 17h à 21h, puis de 00h30 jusqu’à … Au menu :

• Lemana world musique :

De 18h00 à 20h00 apéro acoustique musique soul, funk

• Éclectique méga mix :

À partir de 00h30 soirée dj avec Tom aux platines, du rock 70’s au classique des années 2000 en passant par l’électro il y en aura pour tous les goûts !

Enfile ton plus moche pull de Noël et viens faire la fête avec ta famille ! .

1 Quai Surcouf La Cale d’Anaurot

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

