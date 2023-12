Cet évènement est passé Soirée Expedition Records à la Cale d’Anaurot 1 Quai Surcouf Quimperlé Catégories d’Évènement: Finistère

Quimperlé Soirée Expedition Records à la Cale d’Anaurot 1 Quai Surcouf Quimperlé, 23 décembre 2023, Quimperlé. Quimperlé Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 20:00:00

fin : 2023-12-23 01:00:00 . Le label rennais Expedition Records pose ses valises à La Cale d’Anaurot avec au programme des live et DJ sets Acid Techno, Acid Trance, Rave. • DICA (Live) : https://soundcloud.com/dica-mkrksm – Mikrokosm / Expedition / Weird Planet

• FREDY P : https://soundcloud.com/fredy-ppp

• ROBERTOSSS – Sons Of Biche / Mikrokosm Ventes de Vinyles et CD sur place ! Artwork : Karim Hassib .

1 Quai Surcouf La Cale d’Anaurot

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-19 par OT QUIMPERLE LES RIAS Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Quimperlé Autres Code postal 29300 Lieu 1 Quai Surcouf Adresse 1 Quai Surcouf La Cale d'Anaurot Ville Quimperlé Departement Finistère Lieu Ville 1 Quai Surcouf Quimperlé Latitude 47.8706 Longitude -3.54498 latitude longitude 47.8706;-3.54498

1 Quai Surcouf Quimperlé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimperle/