BAPTÊMES NAUTIQUES 1 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges, 12 juillet 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Essai de navigation gratuit pour les jeunes de 6 à 17 ans sachant nager, et leur famille. Durée 45mn environ. A partir de 6 ans, autorisation parentale obligatoire pour les mineurs. Savoir nager 25m en eau profonde d’un seul tenant, sans aide (attestation parentale, sur l’honneur ou d’un maître-nageur). Formulaire à remplir sur place ou à demander par mail. Prévoir vêtements de rechange et chaussures adaptées au contact avec l’eau. Aucun repli, annulation en cas de pluie et/ou température <17°C. Réservation obligatoire à l’avance par texto, mail ou appel voix.. Enfants Mardi 14:00:00 fin : . 0 EUR. 1 Quai Sadi Carnot au niveau de l'Isba Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est

Free trial run for children aged 6 to 17 who can swim, and their families. Duration approx. 45 minutes. From age 6, parental authorization required for minors. Must be able to swim 25m in deep water, unassisted (parental, honorary or lifeguard certification). Form to be completed on site or requested by e-mail. Please bring a change of clothes and shoes suitable for water contact. No retreat or cancellation in case of rain and/or temperature <17°C. Reservations must be made in advance by text, e-mail or voice call. Prueba de navegación gratuita para jóvenes de 6 a 17 años que sepan nadar y sus familias. Duración aproximada: 45 minutos. A partir de 6 años, se requiere autorización paterna para los menores. Deben ser capaces de nadar 25 m en aguas profundas en un solo tramo, sin ayuda (certificado paterno, jurado o de socorrista). Formulario a rellenar in situ o solicitar por correo electrónico. Se ruega traer ropa de recambio y calzado adecuado para el contacto con el agua. No se admiten retiradas ni anulaciones en caso de lluvia y/o temperaturas <17°C. Las reservas deben hacerse con antelación por SMS, correo electrónico o llamada de voz. Kostenlose Probefahrt für Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren, die schwimmen können, und ihre Familien. Dauer ca. 45 Minuten. Ab 6 Jahren, elterliche Erlaubnis für Minderjährige erforderlich. 25 m in tiefem Wasser an einem Stück ohne Hilfsmittel schwimmen können (Bescheinigung der Eltern, auf Ehrenwort oder von einem Bademeister). Formular vor Ort ausfüllen oder per E-Mail anfordern. Bitte Ersatzkleidung und Schuhe mitbringen, die für den Kontakt mit Wasser geeignet sind. Kein Rückzug, keine Absage bei Regen und/oder Temperaturen <17°C. Reservierung im Voraus per SMS, E-Mail oder Sprachanruf erforderlich. Mise à jour le 2023-06-29 par OT SAINT DIE DES VOSGES