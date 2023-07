Voiles de Légendes 2023 1 Quai Rageot de la Touche 44500 La baule La baule, 5 août 2023, La baule.

Voiles de Légendes 2023 5 et 6 août 1 Quai Rageot de la Touche 44500 La baule

Depuis 2002, les « Voiles de Légende » rassemblent, chaque année, un très grand nombre de voiliers classiques, métriques et quillards de sport.

Evènement majeur, c’est une manifestation emblématique de la baie de La Baule, mais également, l’étape phare du « Challenge Classique Manche-Atlantique ».

Le Yacht Club de La Baule compte une vingtaine de voiliers classiques basés, pour la plupart, dans le port de La Baule – Le Pouliguen.

En 2023, nous fêtons le vingtième anniversaire des Voiles de Légende et nous organisons pour la première fois avec le Cerce de Voile du Bois de la Chaize (C.V.B.C.) de Noirmoutier le trophée « Eugène CORNU ».

Le Yacht Club Royal Old (Y.C.R.O.) de Pornic organisera le rallye de liaison entre les 2 étapes.

Nous avons le plaisir de recevoir les plans CORNU pour ce nouveau Trophée et cette année sa remise aura lieu au Yacht Club de La Baule à l’occasion de la remise des prix des Voiles de Légende.

Plus d’information sur : Accueil (yclb.net)

1 Quai Rageot de la Touche 44500 La baule 1 Quai Rageot de la Touche 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 88 91 46 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 62 39 84 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.yclb.net/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/voiles-de-legendes-2023-la-baule.html »}] [{« link »: « https://yclb.net/#/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-05T09:00:00+02:00 – 2023-08-05T19:00:00+02:00

2023-08-06T09:00:00+02:00 – 2023-08-06T19:00:00+02:00

SPORT Y|YACHTCLUB|VOILESDELEGENDES2023