Embarquez à bord de la chaloupe du Faou ! 1 quai Quélen Le Faou, 16 septembre 2023, Le Faou.

Embarquez à bord de la chaloupe du Faou ! Samedi 16 septembre, 10h30, 14h00 1 quai Quélen Accès libre

Ça vous dit d’embarquer à bord d’un chantier de rénovation d’une chaloupe des années 1960 ? C’est ce que l’association Paotred an Aod vous propose.

Découvrez le savoir-faire détenu par les membres de l’association qui seront ravis de partager leurs connaissances et leur vécu. Une exposition sera également disponible pour en apprendre davantage sur l’histoire de cette fameuse chaloupe et de son sauvetage !

« A travers l’association, nous souhaitons valoriser la connaissance du patrimoine maritime qui est un des fondements historiques de cette cité portuaire qu’est Le Faou » – Serge Hilbert, Président de l’association Paotred an Aod

1 quai Quélen 1 quai Quélen, 29590, Le Faou Le Faou 29590 Finistère Bretagne 02 98 81 90 44 https://www.lefaou.bzh/fr/ [{« link »: « https://www.facebook.com/paotredanaod/ »}] en face des services techniques de la commune.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

Bretagne Culture Diversité