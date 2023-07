Concert Jo Corbeau et Le Trident 1, quai Lucien Toulmond Martigues, 17 juillet 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Les Fadas de Musique, tous les lundis dans la cour de L’Île, sont l’occasion pour les habitants et les visiteurs de Martigues, de rencontrer des univers artistiques singuliers..

2023-07-17 21:00:00 fin : 2023-07-17 23:00:00. .

1, quai Lucien Toulmond La Cour de l’Ile

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Fadas de Musique, every Monday in the courtyard of L’Île, are an opportunity for the inhabitants and visitors of Martigues to meet unique artistic worlds.

Las Fadas de Musique, todos los lunes en el patio de L’Île, son una oportunidad para los habitantes y visitantes de Martigues de conocer mundos artísticos únicos.

Die Fadas de Musique, jeden Montag im Innenhof von L’Île, bieten den Bewohnern und Besuchern von Martigues die Gelegenheit, einzigartige Kunstwelten kennenzulernen.

Mise à jour le 2023-06-23 par Office de Tourisme de Martigues