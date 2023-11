Crèche Traditionnelle Provençale 1 quai Ganteaume La Ciotat, 9 décembre 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Cet événement attire à chaque nouvelle édition un grand nombre de visiteurs attachés à cette tradition de Noël en Provence..

2023-12-09 14:00:00 fin : 2024-02-03 18:00:00. .

1 quai Ganteaume Musée Ciotaden

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Each year, this event attracts a large number of visitors who are attached to this tradition of Christmas in Provence.

Cada año, este acontecimiento atrae a un gran número de visitantes apegados a esta tradición de la Navidad en Provenza.

Diese Veranstaltung zieht bei jeder neuen Ausgabe eine große Zahl von Besuchern an, die sich dieser Weihnachtstradition in der Provence verbunden fühlen.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme de La Ciotat