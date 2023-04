Visite du Musée Ciotaden 1 quai Ganteaume, 1 avril 2023, La Ciotat.

L’association des Amis du Vieux La Ciotat, qui gère ce musée, a su préserver les souvenirs du passé pour les présenter au public..

2023-04-01 à ; fin : 2023-12-30 . .

1 quai Ganteaume Musée Ciotaden

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The association of the Friends of Old La Ciotat, which manages this museum, has preserved the memories of the past to present them to the public.

La asociación de Amigos del Viejo La Ciotat, que gestiona este museo, ha conservado los recuerdos del pasado para presentarlos al público.

Der Verein « Amis du Vieux La Ciotat », der dieses Museum betreibt, hat die Erinnerungen an die Vergangenheit bewahrt, um sie der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Mise à jour le 2023-04-03 par Office de Tourisme de La Ciotat