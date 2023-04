Exposition d’aquarelles de Jean Brun 1 Quai Ganteaume, 24 février 2023, La Ciotat.

Cette nouvelle exposition temporaire au Musée Ciotaden met en valeur un patrimoine maritime provençal, celui du bateau traditionnel le pointu..

2023-02-24 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-22 18:00:00. .

1 Quai Ganteaume Musée Ciotaden

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This new temporary exhibition at the Ciotaden Museum highlights a Provençal maritime heritage, that of the traditional boat the Pointu.

Esta nueva exposición temporal del Museo Ciotaden pone de relieve un patrimonio marítimo provenzal, el de la embarcación tradicional el Pointu.

Diese neue Sonderausstellung im Musée Ciotaden hebt ein maritimes Erbe der Provence hervor, das des traditionellen Bootes le pointu.

Mise à jour le 2023-03-22 par Office de Tourisme de La Ciotat