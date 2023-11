MARCHÉ DE NOËL DU CAFÉ DE PLAISANCE – BÉZIERS 1 Quai du Port Neuf Béziers, 2 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

De nombreux créateurs et producteurs locaux se rassemblent de nouveau pour ce marché de Noël organisé par le Café de Plaisance. Il sera aussi possible de se restaurer sur place..

2023-12-02 11:00:00 fin : 2023-12-02 19:00:00. .

1 Quai du Port Neuf

Béziers 34500 Hérault Occitanie



A host of local creators and producers are once again gathering for this Christmas market organized by Café de Plaisance. Food and drink will also be available on site.

Un gran número de diseñadores y productores locales se dan cita una vez más en este mercado navideño organizado por el Café de Plaisance. También podrá comer in situ.

Zahlreiche lokale Designer und Produzenten versammeln sich wieder zu diesem Weihnachtsmarkt, der vom Café de Plaisance organisiert wird. Es wird auch möglich sein, vor Ort etwas zu essen und zu trinken.

Mise à jour le 2023-11-18 par OT BEZIERS MEDITERRANEE