FESTIVAL ALIMENTERRE 1 Quai du Langouyrou Langogne, 23 novembre 2023, Langogne.

Langogne,Lozère

Ciné-débat. Projection du documentaire « Tu nourriras le monde », un film réalisé par Nathan Pirard et Floris Schruijer / Paroles de Paysans. Année de sortie 2022.

« Ce documentaire retrace l’histoire agricole d’une région céréalière française où se pr….

2023-11-23 fin : 2023-11-23 . EUR.

1 Quai du Langouyrou

Langogne 48300 Lozère Occitanie



Film-debate. Screening of the documentary « Tu nourriras le monde », a film directed by Nathan Pirard and Floris Schruijer / Paroles de Paysans. Release date 2022.

« This documentary retraces the agricultural history of a French cereal-growing region where the…

Cine-debate. Proyección del documental « Tú alimentarás al mundo », película dirigida por Nathan Pirard y Floris Schruijer / Paroles de Paysans. Estrenada en 2022.

« Este documental recorre la historia agrícola de una región cerealista francesa donde…

Filmvorführung mit anschließender Diskussion. Vorführung des Dokumentarfilms « Du wirst die Welt ernähren », ein Film von Nathan Pirard und Floris Schruijer / Paroles de Paysans. Jahr der Veröffentlichung 2022.

« Der Dokumentarfilm zeichnet die landwirtschaftliche Geschichte einer französischen Getreideanbauregion nach, in der sich…

