Two Steps From Hell Live 1 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement Catégories d’Évènement: Lyon 6e Arrondissement

Rhône Two Steps From Hell Live 1 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement, 1 octobre 2023, Lyon 6e Arrondissement. Lyon 6e Arrondissement,Rhône Thomas Bergersen & Nick Phoenix, les maîtres de la musique épique en concert avec orchestre et chœur !.

2023-10-01 fin : 2023-10-01 19:00:00. EUR.

1 quai Charles de Gaulle Cité Internationale

Lyon 6e Arrondissement 69006 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Thomas Bergersen & Nick Phoenix, masters of epic music in concert with orchestra and choir! Thomas Bergersen & Nick Phoenix, ¡los maestros de la música épica en concierto con orquesta y coro! Thomas Bergersen & Nick Phoenix, die Meister der epischen Musik in einem Konzert mit Orchester und Chor! Mise à jour le 2023-07-24 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Lyon 6e Arrondissement, Rhône Autres Lieu 1 quai Charles de Gaulle Adresse 1 quai Charles de Gaulle Cité Internationale Ville Lyon 6e Arrondissement Departement Rhône Lieu Ville 1 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement latitude longitude 45.785554;4.858872

1 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon 6e arrondissement/