SIGNATURE – Yves-Marie Clément 1 Quai Bérigny Fécamp

Le Chat Pitre est très heureux de débuter l’année avec cette signature d’Yves-Marie Clément pour la sortie de son nouveau roman « Frapper comme une fille », dès 12 ans.

« Alors la chinetoque, tu veux la jouer Lara Croft ? » J’ai la rage. Depuis le soir maudit, je regarde en boucle la vidéo de mon agression qui tourne sur les réseaux. Ce soir, je vais commencer le Free Style Combat. Je veux devenir forte, la plus forte. Prouver que mon physique de fille aux yeux en amande ne fait pas forcément de moi la victime des racistes et des machos. Pour mes agresseurs, pour les voisins, ou même pour mes amis, je suis trop souvent « la fille qui a été adoptée ». Mais un jour, on dira : « Jade, la championne de Free Style Combat ». Aujourd’hui, je veux me battre. Je leur montrerai ce que ça veut dire : frapper comme une fille.

