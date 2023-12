Dédicace de Blutch autour de Lucky Luke 1 Quai Bérigny Fécamp Catégories d’Évènement: Fécamp

fin : 2023-12-29 Blutch nous fait le cadeau immense de venir signer son Lucky Luke au Chat Pitre pendant les vacances de Noël. Pour Lucky Luke, c’est le repos. Une dernière mission et enfin le calme… C’est du moins ce qu’il croit, avant qu’une petite fille au caractère bien trempé ne le menace d’une arme en criant « Les bras en l’air, coyote ! » Lucky Luke reprend vite la situation en main et découvre que cette petite fille, Rose, vit seule avec son frère, Casper, dans une cabane isolée, leurs parents ayant disparu. Lucky Luke décide de les ramener au shérif, en ville… Mais il réalise vite qu’il devra, jusque-là, jouer à «la nounou» avec ces enfants particulièrement turbulents ! Un rôle totalement inattendu pour lui….

