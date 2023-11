EXPOSITION – PAYSAGES MARITIMES 1 Quai Bérigny Fécamp, 1 décembre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Des images cueillies au fil du temps sur les côtes normandes, disposées dans des rayonnages de livres.

Du 1er décembre 2023 au 31 janvier 2024

Librairie « Le Chat Pitre »

Inauguration le vendredi 1er décembre à partir de 17h.

Images gathered over time on the Normandy coast, arranged in book shelves.

? From December 1, 2023 to January 31, 2024

? Le Chat Pitre » bookshop

Opening on Friday December 1st from 5pm

Imágenes recogidas a lo largo del tiempo en la costa de Normandía, ordenadas en estanterías de libros.

? Del 1 de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024

? Librería « Le Chat Pitre

Inauguración el viernes 1 de diciembre a partir de las 17.00 horas

Bilder, die im Laufe der Zeit an den Küsten der Normandie gepflückt und in Bücherregalen aufgestellt wurden.

? Vom 1. Dezember 2023 bis zum 31. Januar 2024

? Buchhandlung « Le Chat Pitre » (Der Kater Pitre)

Eröffnung am Freitag, den 1. Dezember ab 17 Uhr

