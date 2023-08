Dédicace de Michel Bussi au Chat Pitre 1 Quai Bérigny Fécamp, 6 septembre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

L’immense Michel Bussi nous fait le plaisir de revenir au Chat Pitre. À l’occasion de la parution de son nouveau roman, nous lui poserons quelques questions avant de laisser la place à la signature.

L’AUTEUR :

Professeur de géographie, 3e auteur français le plus lu en France en 2020 (Palmarès Le Figaro-GFK). Ses ouvrages sont traduits dans 37 pays et trois romans ont été adaptés à la télévision. Il est l’auteur aux Presses de la Cité (puis Pocket) de Nymphéas noirs, polar français le plus primé en 2011, Un avion sans elle, Ne lâche pas ma main, N’oublier jamais, Gravé dans le sable, Maman a tort, Le temps est assassin, On la trouvait plutôt jolie, Sang famille, J’ai dû rêver trop fort, Tout ce qui est sur terre doit périr, Au soleil redouté, Rien ne t’efface, ou Code 612. Qui a tué le Petit Prince ? et, aux éditions Pocket, de T’en souviens-tu, mon Anaïs ? Plusieurs romans sont adaptés en BD : Nymphéas noirs, Gravé dans le sable, Mourir sur Seine, Un avion sans elle (2021). Il a publié Les Contes du réveil matin (Delcourt) ainsi que trois albums de contes, Le Grand Voyage de Gouti, Le Petit Pirate des étoiles, Le Petit Chevalier naïf (Langue au Chat) et La Chute du soleil de fer, premier volume de NEO, sa tétralogie est parue chez PKJ.

LE ROMAN :

Habiter trois villes différentes ? Posséder trois identités reconnues ? Aimer trois femmes intensément ? Avoir trois vies par semaine. Pour tirer les fils de ce nouveau suspense qui mêle les thèmes de l’exil, la vengeance, la multiplicité d’une vie… l’unique Michel Bussi.

Un mort

Deux disparus

Trois femmes amoureuses

Un corps est retrouvé dans la vallée de la Meuse, au cœur des Ardennes. Accident, suicide, meurtre ?

La révélation de l’identité de la victime plonge la capitaine Katel Marelle dans la sidération.

Renaud Duval menait-il… trois vies par semaine ?

Trois femmes attendent son retour. Chacune revendique d’être son unique amour.

Ensemble, elles vont tenter de percer l’énigme d’une impossible triple vie…

Mais comme dans un théâtre d’illusions, des ombres rôdent, prêtes à se venger.

Qui sait la vérité ? Qui manipule ? Qui tire les ficelles ?

️ Le mercredi 6 septembre 2023

Librairie Le Chat Pitre – 1 quai Bérigny, à Fécamp.

2023-09-06 fin : 2023-09-06 . .

1 Quai Bérigny Librairie Le Chat Pitre

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



The great Michel Bussi is delighted to return to Le Chat Pitre. On the occasion of the publication of his new novel, we’ll be asking him a few questions before opening the floor to a signing.

THE AUTHOR :

Professor of geography, 3rd most-read French author in 2020 (Palmarès Le Figaro-GFK). His works have been translated in 37 countries, and three novels have been adapted for television. Published by Presses de la Cité (then Pocket), he is the author of Nymphéas noirs, the most awarded French thriller of 2011, Un avion sans elle, Ne lâche pas ma main, N?oublier jamais, Gravé dans le sable, Maman a tort, Le temps est assassin, On la trouvait plutôt jolie, Sang famille, J’ai dû rêver trop fort, Tout ce qui est sur terre doit périr, Au soleil redouté, Rien ne t’efface, and Code 612. Qui a tué le Petit Prince? and, published by Pocket, T?en souviens-tu, mon Anaïs? Several of his novels have been adapted as comic strips: Nymphéas noirs, Gravé dans le sable, Mourir sur Seine, Un avion sans elle (2021). He has published Les Contes du réveil matin (Delcourt) as well as three albums of stories, Le Grand Voyage de Gouti, Le Petit Pirate des étoiles, Le Petit Chevalier naïf (Langue au Chat) and La Chute du soleil de fer, the first volume of NEO, his tetralogy published by PKJ.

THE ROMAN :

Living in three different cities? Possess three recognized identities? Love three women intensely? Live three lives a week. Michel Bussi pulls together the threads of this new suspense novel, blending themes of exile, revenge and the multiplicity of a life.

One dead

Two missing persons

Three women in love

A body is found in the Meuse valley, in the heart of the Ardennes. Accident, suicide, murder?

The revelation of the victim?s identity plunges Captain Katel Marelle into a state of shock.

Was Renaud Duval leading? three lives a week?

Three women await his return. Each claims to be his only love.

Together, they attempt to unravel the enigma of an impossible triple life…

But as in a theater of illusions, shadows lurk, ready to take revenge.

Who knows the truth? Who is manipulating? Who’s pulling the strings?

?? Wednesday, September 6, 2023

? Le Chat Pitre bookshop – 1 quai Bérigny, Fécamp

El gran Michel Bussi está encantado de volver a Le Chat Pitre. Coincidiendo con la publicación de su nueva novela, le haremos algunas preguntas antes de abrir la sesión de firmas del libro.

EL AUTOR :

Profesor de geografía, 3er autor francés más leído en Francia en 2020 (Palmarès Le Figaro-GFK). Sus libros han sido traducidos en 37 países y tres novelas han sido adaptadas a la televisión. Publicado por Presses de la Cité (entonces Pocket), es autor de Nymphéas noirs, la novela negra francesa más premiada en 2011, Un avion sans elle, Ne lâche pas ma main, N’oublier jamais, Gravé dans le sable, Maman a tort, Le temps est assassin, On la trouvait plutôt jolie, Sang famille, J’ai dû rêver trop fort, Tout ce qui est sur terre doit périr, Au soleil redouté, Rien ne t’efface, y Code 612. Qui a tué le Petit Prince? y, publicada por Pocket, T?en souviens-tu, mon Anaïs? Varias de sus novelas han sido adaptadas al cómic: Nymphéas noirs, Gravé dans le sable, Mourir sur Seine, Un avion sans elle (2021). Ha publicado Les Contes du réveil matin (Delcourt), así como tres álbumes de relatos, Le Grand Voyage de Gouti, Le Petit Pirate des étoiles, Le Petit Chevalier naïf (Langue au Chat) y La Chute du soleil de fer, primer volumen de NEO, su tetralogía publicada por PKJ.

EL ROMANCE :

¿Vivir en tres ciudades diferentes? ¿Tres identidades reconocidas? ¿Amar intensamente a tres mujeres? Vivir tres vidas a la semana. Michel Bussi mueve los hilos de este nuevo thriller, que combina los temas del exilio, la venganza y la multiplicidad de una vida.

Un muerto

Dos desaparecidas

Tres mujeres enamoradas

Aparece un cadáver en el valle del Mosa, en el corazón de las Ardenas. ¿Accidente, suicidio, asesinato?

La revelación de la identidad de la víctima sume al capitán Katel Marelle en un estado de shock.

¿Tenía Renaud Duval? ¿tres vidas a la semana?

Tres mujeres esperan su regreso. Cada una afirma ser su único amor.

Juntas, intentan desentrañar el enigma de una triple vida imposible…

Pero como en un teatro de ilusiones, las sombras acechan, listas para vengarse.

¿Quién conoce la verdad? ¿Quién manipula? ¿Quién mueve los hilos?

?? Miércoles 6 de septiembre de 2023

? Librería Le Chat Pitre – 1 quai Bérigny, Fécamp

Der große Michel Bussi kehrt zu Le Chat Pitre zurück. Anlässlich des Erscheinens seines neuen Romans werden wir ihm einige Fragen stellen, bevor wir den Raum für die Signatur freigeben.

DER AUTOR :

Professor für Geographie, drittmeistgelesener französischer Autor in Frankreich im Jahr 2020 (Palmarès Le Figaro-GFK). Seine Werke wurden in 37 Länder übersetzt und drei Romane wurden für das Fernsehen verfilmt. Er ist der Autor von Nymphéas noirs (Presses de la Cité, später Pocket), dem meistprämierten französischen Kriminalroman 2011, Un avion sans elle, Ne lâche pas ma main, N?oublier jamais, Gravé dans le sable, Maman a tort, Le temps est assassin, On la trouvait plutôt jolie, Sang famille, J’ai dû rêver trop fort, Tout ce qui est sur terre doit périr, Au soleil redouté, Rien ne t’efface, oder Code 612. Wer hat den Kleinen Prinzen getötet? und, im Verlag Pocket, T?en souviens-tu, mon Anaïs? Mehrere Romane wurden als Comics adaptiert: Nymphéas noirs, Gravé dans le sable, Mourir sur Seine, Un avion sans elle (2021). Er veröffentlichte Les Contes du réveil matin (Delcourt) sowie drei Alben mit Erzählungen, Le Grand Voyage de Gouti, Le Petit Pirate des étoiles, Le Petit Chevalier naïf (Langue au Chat) und La Chute du soleil de fer, den ersten Band von NEO, seine Tetralogie ist bei PKJ erschienen.

ROMAN:

In drei verschiedenen Städten leben? Drei anerkannte Identitäten besitzen? Drei Frauen intensiv lieben? Drei Leben pro Woche haben. Um die Fäden dieses neuen Spannungsromans zu ziehen, der die Themen Exil, Rache und die Vielfältigkeit eines Lebens vereint, braucht es den einzigartigen Michel Bussi.

Ein Toter

Zwei Vermisste

Drei verliebte Frauen

Im Tal der Maas, im Herzen der Ardennen, wird eine Leiche gefunden. War es ein Unfall, Selbstmord oder Mord?

Die Enthüllung der Identität des Opfers versetzt Captain Katel Marelle in einen Schockzustand.

Hat Renaud Duval drei Leben pro Woche geführt?

Drei Frauen warten auf seine Rückkehr. Jede behauptet, seine einzige Liebe zu sein.

Gemeinsam versuchen sie, das Rätsel eines unmöglichen dreifachen Lebens zu lösen…

Doch wie in einem Theater der Illusionen lauern Schatten, die auf Rache sinnen.

Wer kennt die Wahrheit? Wer manipuliert? Wer zieht die Fäden?

?? Am Mittwoch, den 6. September 2023

? Librairie Le Chat Pitre – 1 quai Bérigny, in Fécamp

Mise à jour le 2023-08-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche