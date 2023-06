Rencontre avec Luba Yakymtchouk 1 Quai Bérigny Fécamp, 3 juin 2023, Fécamp.

En marge de l’évènement Fécamp tout un poème, la librairie Le Chat Pitre reçoit la poétesse ukrainienne Luba Yakymtchouk pour une rencontre autour de son premier recueil traduit en français.

Née en 1985 dans la région du Donbass, Luba Yakymtchouk est une poétesse, dramaturge et scénariste ukrainienne engagée contre la guerre. En 2015, le magazine « New Time » de Kiev, l’a classée parmi les 100 personnes les plus influentes de la culture en Ukraine.

Ce recueil de 47 poèmes s’intitule « Les Abricots du Donbas » car, là où s’arrêtent les abricotiers, commence la Russie. Fruits d’expériences émotionnelles très complexes, ses poèmes s’étendent du désir érotique dans une ville déchirée par la guerre à l’imitation de babillages enfantins pour décrire les outils du combat militaire, vus comme des jouets. Une langue dénuée de tout pathos, authentique et intime pour transcrire le quotidien de tout un peuple en résistance à travers la poésie d’une femme.

Le samedi 3 juin à 14h

Librairie Le Chat Pitre, Fécamp.

In conjunction with the Fécamp tout un poème event, Le Chat Pitre bookshop welcomes Ukrainian poet Luba Yakymchouk for a discussion of her first collection translated into French.

Born in 1985 in the Donbass region, Luba Yakymchouk is a Ukrainian poet, playwright and screenwriter committed to fighting the war. In 2015, Kiev’s « New Time » magazine named her one of the 100 most influential cultural figures in Ukraine.

This collection of 47 poems is entitled « Apricots of the Donbas », because where the apricot trees stop, Russia begins. The fruit of highly complex emotional experiences, his poems range from erotic desire in a war-torn city to the imitation of childish babbling to describe the tools of military combat, seen as toys. A language devoid of pathos, authentic and intimate, transcribing the daily life of an entire people in resistance through the poetry of one woman.

? Saturday June 3 at 2pm

? Le Chat Pitre bookshop, Fécamp

En el marco del evento Fécamp tout un poème, la librería Le Chat Pitre recibe a la poeta ucraniana Luba Yakymchouk para hablar de su primera colección traducida al francés.

Nacida en 1985 en la región de Donbass, Luba Yakymchouk es una poeta, dramaturga y guionista ucraniana comprometida con la lucha contra la guerra. En 2015, la revista New Time de Kiev la nombró una de las 100 figuras culturales más influyentes de Ucrania.

Esta colección de 47 poemas se titula « Albaricoques del Donbás », porque donde acaban los albaricoqueros empieza Rusia. Fruto de experiencias emocionales muy complejas, sus poemas van desde el deseo erótico en una ciudad devastada por la guerra hasta la imitación del balbuceo infantil para describir las herramientas del combate militar, vistas como juguetes. Un lenguaje desprovisto de patetismo, auténtico e íntimo, que transcribe la vida cotidiana de todo un pueblo en resistencia a través de la poesía de una mujer.

? Sábado 3 de junio a las 14.00 h

? Librería Le Chat Pitre, Fécamp

Am Rande der Veranstaltung Fécamp tout un poème empfängt die Buchhandlung Le Chat Pitre die ukrainische Dichterin Luba Yakymtchouk zu einem Treffen rund um ihre erste ins Französische übersetzte Sammlung.

Luba Yakymtchouk wurde 1985 in der Region Donbass geboren und ist eine ukrainische Dichterin, Dramatikerin und Drehbuchautorin, die sich gegen den Krieg engagiert. Das in Kiew ansässige Magazin « New Time » zählte sie 2015 zu den 100 einflussreichsten Kulturschaffenden der Ukraine.

Diese Sammlung von 47 Gedichten trägt den Titel « Aprikosen aus dem Donbas », denn dort, wo die Aprikosenbäume aufhören, beginnt Russland. Seine Gedichte sind das Ergebnis sehr komplexer emotionaler Erfahrungen und reichen von erotischem Verlangen in einer vom Krieg zerrissenen Stadt bis hin zur Nachahmung kindlichen Gebrabbels, um die Werkzeuge des militärischen Kampfes zu beschreiben, die als Spielzeug betrachtet werden. Eine Sprache ohne jegliches Pathos, authentisch und intim, um den Alltag eines ganzen Volkes im Widerstand durch die Poesie einer Frau zu transkribieren.

? Am Samstag, den 3. Juni um 14 Uhr

? Buchhandlung Le Chat Pitre, Fécamp

