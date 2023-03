Exposition photographique 1 Quai Armez, Saint – Brieuc, 11 mars 2023, Saint-Brieuc.

Exposition photographique 11 mars – 6 avril 1 Quai Armez, Saint – Brieuc Accès libre en extérieur, gratuit

L’eau et le feu : Deux éléments puissants, deux forces de la nature, difficilement contrôlables, potentiellement redoutables.

Des hommes et des femmes ont fait leur métier de les maîtriser. Ils sont artisans d’art, conchyliculteurs ou sauveteurs en mer, c’est à eux que le photographe Judicaël de la Ferrière a décidé de consacrer cette exposition. Pour ce faire, il est allé à la rencontre des ferronniers d’art de la Manufacture des forges à Plaine-Haute, des souffleurs de verre de la verrerie d’art Verglass à Paimpol, des éleveurs de moules et d’huîtres de la SARL Bâtard-Denoual à Saint-Cast Le Guildo et des sauveteurs en mer de la station SNSM d’Erquy.

Vous découvrirez au fil de l’exposition l’univers de ces hommes et de ces femmes passionnés et talentueux.

Vernissage le samedi 11 mars à 15h en présence du photographe

exposition photographie

Judicaël Gautier de la Ferrière