Du Nautilus à l’Astrolabe 1 Quai Armez, Saint – Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Du Nautilus à l’Astrolabe 1 Quai Armez, Saint – Brieuc, 3 octobre 2022, Saint-Brieuc. Du Nautilus à l’Astrolabe 4 octobre 2022 – 4 janvier 2023 1 Quai Armez, Saint – Brieuc

Accessible en extérieur, gratuit

Exposition trilingue dans le cadre de l’Odyssée Jules Verne handicap moteur mi 1 Quai Armez, Saint – Brieuc 1 Quai Armez, Saint – Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne L’exposition 2022 : ODYSSEE JULES VERNE continue et occupe cette fois les berges du Légué. Il s’agit cette fois de présenter un horizon polaire. La moitié des panneaux nous montre ces étendues de l’extrême à travers les romans de Jules Verne. L’autre moitié nous entraîne plus précisément vers l’Antarctique, en suivant les voyages de plusieurs navires ayant pour points communs de s’appeler : l’Astrolabe.

Avec des dessins d’Oréli Gouéli, des illustrations des éditions Hetzel, des documents de la médiathèque de Saint-Brieuc et des photographies d’Emmanuelle Sultan, océanographe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-04T00:00:00+02:00

2023-01-04T23:59:00+01:00 telenn

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu 1 Quai Armez, Saint - Brieuc Adresse 1 Quai Armez, Saint - Brieuc Ville Saint-Brieuc lieuville 1 Quai Armez, Saint - Brieuc Saint-Brieuc Departement Côtes-d'Armor

1 Quai Armez, Saint - Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brieuc/

Du Nautilus à l’Astrolabe 1 Quai Armez, Saint – Brieuc 2022-10-03 was last modified: by Du Nautilus à l’Astrolabe 1 Quai Armez, Saint – Brieuc 1 Quai Armez, Saint - Brieuc 3 octobre 2022 1 Quai Armez Saint - Brieuc Saint-Brieuc saint-brieuc

Saint-Brieuc Côtes-d'Armor