Exposition: Judith Millot – en attendant 1 Purguko kurutzeko plaza Ustaritz, 3 janvier 2024, Ustaritz.

Ustaritz,Pyrénées-Atlantiques

Du 24 décembre au 11 janvier.

Mardi: 17h – 20h. Mercredi: 09h – 16h. Jeudi: 15h – 18h. Il est possible que tTok soit aussi ouverte en dehors de ces horaires. Pour s’en assurer ou prendre rendez-vous n’hésitez pas à appeler (0601980024).

L’exposition En attendant présente les tout derniers projets de l’artiste en gravure, photogravure et sérigraphie.

Serrer fort les œillères autour de soi ou agir ? Puisque se succèdent ceux qui prônent l’ivresse de l’inaction. Exprimer, hurler sa colère ou s’asseoir sur une barrière pour ouvrir grand nos yeux ? Faire un pas de côté. Mettre en question le progrès, ralentir pour mieux s’adapter et attendre ….

2024-01-03 fin : 2024-01-03 16:00:00. EUR.

1 Purguko kurutzeko plaza

Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



December 24 to January 11.

Tuesday: 5 ? 20h. Wednesday: 09h ? 16h. Thursday: 15h ? 18h. TTok may also be open outside these hours. To make sure, or to book an appointment, please call (0601980024).

The exhibition En attendant presents the artist’s latest projects in etching, photogravure and silkscreen.

Tighten the chains around you, or take action? As those who advocate the intoxication of inaction come and go. Do we express our anger or sit on a fence and open our eyes wide? Take a step to the side. Question progress, slow down to adapt and wait?

Del 24 de diciembre al 11 de enero.

Martes: 5 ? 20h. Miércoles: de 9 a 16h. Jueves: 15 ? 18h. TTok también puede estar abierto fuera de este horario. Para comprobarlo o concertar una cita, llame al (0601980024).

La exposición En attendant presenta los últimos proyectos del artista en aguafuerte, fotograbado y serigrafía.

¿Debemos aferrarnos al mundo que nos rodea o pasar a la acción? Los que abogan por la intoxicación de la inacción van y vienen. ¿Expresarnos, gritar nuestra rabia o sentarnos en una valla para abrir bien los ojos? Dar un paso al lado. ¿Cuestionar el progreso, frenar para adaptarnos y esperar?

24. Dezember bis 11. Januar.

Dienstag: 17 Uhr ? 20h. Mittwoch: 09h bis 16h. Donnerstag: 15 Uhr ? 18h. Es ist möglich, dass tTok auch außerhalb dieser Zeiten geöffnet ist. Um sicherzugehen oder einen Termin zu vereinbaren, rufen Sie bitte an (0601980024).

Die Ausstellung En attendant zeigt die neuesten Projekte des Künstlers in den Bereichen Radierung, Fotogravur und Siebdruck.

Die Illusionen um sich herum festhalten oder handeln? Diejenigen, die den Rausch der Untätigkeit predigen, folgen einander. Sich ausdrücken, seine Wut herausschreien oder sich auf einen Zaun setzen, um unsere Augen weit zu öffnen? Einen Schritt zur Seite machen. Den Fortschritt in Frage stellen, langsamer werden, um sich besser anpassen zu können, und abwarten?

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme Pays Basque