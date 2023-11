Réveillon de la Saint-Sylvestre au Golden 1, Promenade des Anglais Nice, 31 décembre 2023, Nice.

Nice,Alpes-Maritimes

Dîner avec animation musicale suivi d’une soirée discothèque avec cotillons.



Réservation à l’accueil !.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

1, Promenade des Anglais Cabaret du Casino Barrière Le Ruhl

Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Dinner with live music followed by a disco evening with party favours.



Book at reception!

Cena con música en directo seguida de una noche de discoteca con regalos de fiesta.



Reservas en recepción

Abendessen mit musikalischer Unterhaltung und anschließender Disco mit Cotillons.



Reservierung an der Rezeption!

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur