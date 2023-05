RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 1 promenade de Rigal, 2 juin 2023, Val-de-Dagne.

Val-de-Dagne,Aude

Le Domaine de Montlaur — premier prix des jardins de l’Aude 2022 ouvre ses portes pour la manifestation nationale des Rendez-vous aux Jardins dont le thème est “Les Musiques du Jardin”. Véritable refuge pour les oiseaux, fauvettes, étourneaux, pinsons des arbres qui au printemps chantent à n’en plus finir, le parc offre d’extraordinaires concerts de joie et de plénitude. Confortablement installé dans un hamac, venez vous initier à leur langage, écouter leurs chants délicats, goûter au temps. A la magie de la nature. Aux fabuleuses mélodies qu’elle nous offre. Connaissez-vous les tambours de pluie? Pour profiter pleinement de votre visite, téléchargez l’application Merlin Bird qui vous aidera à l’identification de plus de 8500 espèces.

Visite découverte du parc à l’italienne du Domaine de Montlaur

Ouverture exceptionnelle du Parc du Château, premier prix des jardins de l’Aude 2022.

Le 2 juin de 15 h à 19H. Les 3 et 4 juin de 10h -19h30.

2023-06-02 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-02 19:00:00. EUR.

1 promenade de Rigal

Val-de-Dagne 11220 Aude Occitanie



The Domaine de Montlaur ? first prize for the gardens of the Aude 2022 opens its doors for the national event of the Rendez-vous aux Jardins whose theme is « Garden Music ». A true refuge for birds, warblers, starlings, tree finches that sing endlessly in spring, the park offers extraordinary concerts of joy and fullness. Comfortably installed in a hammock, come and learn their language, listen to their delicate songs, and taste the time. To the magic of nature. To the fabulous melodies it offers us. Do you know the rain drums? To make the most of your visit, download the Merlin Bird application which will help you identify more than 8,500 species.

Discovery tour of the Italian-style park of the Domaine de Montlaur

Exceptional opening of the Park of the Castle, first prize of the gardens of the Aude 2022.

June 2 from 3 pm to 7 pm. June 3rd and 4th from 10am to 7:30pm

El Domaine de Montlaur -primer premio de jardines del Aude 2022- abre sus puertas al acontecimiento nacional de la Rendez-vous aux Jardins cuyo tema es « La música del jardín ». Verdadero refugio de pájaros, currucas, estorninos y pinzones arbóreos que cantan sin cesar en primavera, el parque ofrece extraordinarios conciertos de alegría y plenitud. Cómodamente instalado en una hamaca, venga a conocer su lenguaje, a escuchar sus delicados cantos y a disfrutar del sabor del tiempo. A la magia de la naturaleza. Por las fabulosas melodías que nos ofrece. ¿Conoce los tambores de la lluvia? Para aprovechar al máximo su visita, descárguese la aplicación Merlin Bird, que le ayudará a identificar más de 8.500 especies.

Visita de descubrimiento del parque a la italiana del Domaine de Montlaur

Apertura excepcional del Parque del Castillo, primer premio de jardines del Aude 2022.

2 de junio de 15:00 a 19:00 h. 3 y 4 de junio de 10.00 a 19.30 h

Die Domaine de Montlaur ? erster Preis der Gärten des Departements Aude 2022 öffnet ihre Tore für die nationale Veranstaltung Rendez-vous aux Jardins », die unter dem Motto Les Musiques du Jardin » (Die Musik des Gartens) steht. Der Park ist ein wahres Refugium für Vögel, Grasmücken, Stare und Buchfinken, die im Frühling unaufhörlich singen, und bietet außergewöhnliche Konzerte der Freude und Fülle. Machen Sie sich in einer Hängematte bequem und lernen Sie ihre Sprache kennen, lauschen Sie ihren zarten Gesängen und genießen Sie die Zeit. An die Magie der Natur. An die fabelhaften Melodien, die sie uns schenkt. Kennen Sie schon die Regentrommeln? Laden Sie die Merlin Bird App herunter, die Ihnen bei der Identifizierung von über 8500 Arten hilft, damit Sie Ihren Besuch in vollen Zügen genießen können.

Entdeckungstour durch den italienischen Park der Domaine de Montlaur

Außergewöhnliche Öffnung des Schlossparks, erster Preis für die Gärten des Departements Aude 2022.

Am 2. Juni von 15 Uhr bis 19 Uhr. Am 3. und 4. Juni von 10h -19h30

