Exposition santons de Provence 1 promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime, 16 décembre 2023, Sainte-Maxime.

Sainte-Maxime,Var

La Provence est une région riche en traditions, notamment celles liées à la fête de Noël..

2023-12-16 14:30:00 fin : 2023-01-07 18:00:00. .

1 promenade A. Simon Lorière Espace Maxime Moreau

Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Provence is a region rich in traditions, particularly those linked to Christmas.

La Provenza es una región rica en tradiciones, sobre todo las relacionadas con la Navidad.

Die Provence ist eine Region, die reich an Traditionen ist, insbesondere an solchen, die mit dem Weihnachtsfest zusammenhängen.

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de tourisme de Sainte Maxime