Trio MoZaik au Gite La Salamandre 1, Pré Martal, Boulc (26)

Trio MoZaik au Gite La Salamandre 1, Pré Martal, Boulc (26), 10 décembre 2022, . Trio MoZaik au Gite La Salamandre Samedi 10 décembre, 19h00 1, Pré Martal, Boulc (26)

12

avec MoZaïK 1, Pré Martal, Boulc (26) 1, Pré Martal, 26410 Boulc, France [{« link »: « mailto:triomozaik@gmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39726 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Amies Danseuses Amis danseurs, Pour finir l’annèe en beautè Trio Mozaik organnisent un bal dans le Diois. Encore une fois dans un lieu exeptionnel à Boulc au gite La Salamandre chez Luc. Le bal ce tiendra sur un parquet de 90m2 et pour que la danse reste agreable le nombre de place sera limitèe à 60 personnes RESERVATION PAR MAIL: triomozaik@gmail.com Au Programme: 20h30 23h00: trio Mozaik 23HOO 1H : scène ouverte et cession folk. source : événement Trio MoZaik au Gite La Salamandre publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T19:00:00+01:00

2022-12-10T23:30:00+01:00

Détails Autres Lieu 1, Pré Martal, Boulc (26) Adresse 1, Pré Martal, 26410 Boulc, France Age maximum 110 lieuville 1, Pré Martal, Boulc (26)

1, Pré Martal, Boulc (26) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//