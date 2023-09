STAGE VACANCES AUTOMNE – BRICKS 4 KIDZ MONTPELLIER 1 Pôle d’Activités Sainte-Julie Montferrier-sur-Lez, 23 octobre 2023, Montferrier-sur-Lez.

Montferrier-sur-Lez,Hérault

STAGE VACANCES AUTOMNE

DATES ET THÈMES DES STAGES (MATIN // APRÈS MIDI):

►Ateliers du 23 au 27 octobre 2023: Batman & Friends (Super Héros, Minecraft, Halloween)

►Ateliers du 30 octobre au 3 novembre 2023: Harry Potter & Friends (Harry Potter, Famille Adams, Halloween).

2023-10-23 09:00:00 fin : 2023-10-23 17:00:00. EUR.

1 Pôle d’Activités Sainte-Julie

Montferrier-sur-Lez 34980 Hérault Occitanie



AUTUMN VACATION COURSES

COURSE DATES AND THEMES (MORNING // AFTERNOON):

workshops from October 23 to 27, 2023: Batman & Friends (Superheroes, Minecraft, Halloween)

workshops from October 30 to November 3, 2023: Harry Potter & Friends (Harry Potter, Adams Family, Halloween)

CURSO DE VACACIONES DE OTOÑO

FECHAS Y TEMAS DE LOS CURSOS (MAÑANAS // TARDES):

talleres del 23 al 27 de octubre de 2023: Batman & Friends (Superhéroes, Minecraft, Halloween)

talleres del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2023: Harry Potter & Friends (Harry Potter, Familia Adams, Halloween)

PRAKTIKUM IN DEN HERBSTFERIEN

DATEN UND THEMEN DER PRAKTIKA (VORMITTAGS // NACHMITTAGS):

workshops vom 23. bis 27. Oktober 2023: Batman & Friends (Superhelden, Minecraft, Halloween)

workshops vom 30. Oktober bis 3. November 2023: Harry Potter & Friends (Harry Potter, Adams Family, Halloween)

