FESTIVAL D’AUTOMNE – ORIENTALISME BASIQUE 1 Plan des Albigeois Béziers, 7 octobre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

C’est à l’époque baroque que l’Orient influencera tous les grands compositeurs: Rameau, Lully, Purcell, Haendel, Campra…Turqueries et Indes Galantes vous raviront! Le quatuor jouant sur instruments d’époque et au diapason original, vous convie à découvrir cette richesse incroyable qui donnera le nom plus tard à un mouvement : l’Orientalisme. Réservation conseillée..

2023-10-07 19:00:00 fin : 2023-10-07 . EUR.

1 Plan des Albigeois

Béziers 34500 Hérault Occitanie



It was in the Baroque era that the Orient influenced all the great composers: Rameau, Lully, Purcell, Handel, Campra…Turqueries and Indes Galantes will delight you! The quartet, playing on period instruments and in the original tuning fork, invites you to discover this incredible richness that would later give name to a movement: Orientalism. Reservations recommended.

Fue durante el Barroco cuando Oriente influyó en todos los grandes compositores: Rameau, Lully, Purcell, Haendel, Campra… ¡Turqueries e Indes Galantes le encantarán! El cuarteto, tocando con instrumentos de época y en el diapasón original, le invita a descubrir esta increíble riqueza que más tarde daría nombre a un movimiento: el orientalismo. Se recomienda reservar.

In der Barockzeit beeinflusste der Orient alle großen Komponisten: Rameau, Lully, Purcell, Händel, Campra… Turqueries und Indes Galantes werden Sie begeistern! Das Quartett spielt auf historischen Instrumenten und in originaler Stimmung und lädt Sie ein, diesen unglaublichen Reichtum zu entdecken, der später einer Bewegung den Namen gab: dem Orientalismus. Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT BEZIERS MEDITERRANEE