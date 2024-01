Conférence de choses – Théâtre – À partir de 14 ans 1 Place Xavier Jourdain Altkirch, mardi 14 mai 2024.

Altkirch Haut-Rhin

Début : 2024-05-14 20:00:00

fin : 2024-05-14 21:00:00

François Gremaud et Pierre Mifsud | Cie 2b Compagny

Pierre Mifsud – sorte de Pécuchet contemporain – salue l’audience et, de lien en lien, de sujet en sujet, de rebond en rebond, du bison à la Reine Margot, de Descartes au bonbon Haribo, de Joseph Smith à Marcel Duchamp en passant par le paradoxe du barbier et la topologie générale ne s’arrête plus de parler jusqu’à ce qu’une minuterie ne l’arrête, entre 45 minutes et huit heures plus tard.

Conférence de choses est une déambulation au cœur du savoir encyclopédique participatif contemporain, révélant à la fois les vastes étendues qu’il recouvre et quelques-uns des improbables chemins qui le traversent.

Billetterie par mail

billetterie@mairie-altkirch.fr

1 Place Xavier Jourdain

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est



