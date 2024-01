Comment voyager dans la lune en suçant un bonbon -À partir de 8 ans 1 Place Xavier Jourdain Altkirch, dimanche 4 février 2024.

Altkirch Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 15:00:00

fin : 2024-02-04 15:50:00

Spectacle jeune public par la compagnie La Rouille. Billetterie par mail :

billetterie@mairie-altkirch.fr



À partir de 8 ans.

Deux descendants de l’illustre Georges Méliès ont repris le stand de bonbons et de jouets que le réalisateur de génie tenait à la Gare Montparnasse alors que sa carrière battait de l’aile. Les marchands de sucreries vont expliquer en mots, en musique et en astuces visuelles comment leur aïeul s’est sorti de la panade en se rendant vraiment sur la lune (bien avant Armstrong et bien après Cyrano de Bergerac) au cours d’une expédition rocambolesque, et comment il a retrouvé la fortune grâce à cette expédition et à… une pastille à la menthe. »

En moins d’une heure, les spectateurs parcourront les 380 000 km qui séparent la terre de la lune, dans le sens de l’aller et du retour, apprendront des techniques d’escamotage, comment survivre grâce à un bonbon à la menthe, l’illusion d’optique, le voyage onirique et que le consentement est de mise avec les sélénites.

Billetterie par mail

EUR.

1 Place Xavier Jourdain

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est



