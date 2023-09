LA TROUILLE DE LA CITROUILLE 1 place Wilson Montmédy, 18 octobre 2023, Montmédy.

Montmédy,Meuse

Venez nous rejoindre le mercredi 27 septembre de 14h à 17h à la Ludothèque pour une après-midi palpitante d’enquêtes !

Plongez-vous dans des jeux d’enquête passionnants, à la manière du Cluedo, de Unlock et bien d’autres. Cette activité est ouverte à tous, alors n’hésitez pas à inviter vos proches pour partager des moments de suspense et de divertissement.

Durée : 2 heures. Tout public

Mercredi 2023-10-18 14:00:00 fin : 2023-10-18 17:00:00. 0 EUR.

1 place Wilson

Montmédy 55600 Meuse Grand Est



Join us on Wednesday, September 27 from 2pm to 5pm at the Ludothèque for a thrilling afternoon of investigations!

Immerse yourself in exciting investigative games, in the style of Cluedo, Unlock and many others. This activity is open to all, so don’t hesitate to invite your friends and family to share some suspenseful fun.

Duration: 2 hours

Únete a nosotros el miércoles 27 de septiembre de 14:00 a 17:00 en la Ludoteca para una emocionante tarde de investigación

Sumérgete en emocionantes juegos de investigación, como Cluedo, Desenmascarar y muchos otros. Esta actividad está abierta a todos, así que no dudes en invitar a tus amigos y familiares para compartir una diversión llena de suspense.

Duración: 2 horas

Kommen Sie am Mittwoch, den 27. September, von 14.00 bis 17.00 Uhr in die Ludothek und erleben Sie einen spannenden Nachmittag voller Ermittlungen!

Tauchen Sie ein in spannende Ermittlungsspiele im Stil von Cluedo, Unlock und vielen anderen. Diese Aktivität ist für alle offen, laden Sie also ruhig Ihre Lieben ein, um gemeinsam spannende und unterhaltsame Momente zu erleben.

Dauer: 2 Stunden

Mise à jour le 2023-09-18 par OT TRANSFRONTALIER PAYS DE MONTMEDY