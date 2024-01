La femme n’existe plus 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence, jeudi 22 février 2024.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 19:30:00

fin : 2024-02-22

Céline Fuhrer et Jean-Luc Vincent vous proposent une « comédie féministe », satirique et savoureuse.

Quatre femmes (dont deux interprétées par des hommes), lassées de devoir expliquer encore et encore dans des conversations ennuyeuses des revendications que des dizaines d’années de lutte n’ont toujours pas suffi à imposer comme des évidences, prennent le parti d’en rire et font le choix de la farce pour en parler, elles se réfugient dans les égouts, avec leur rage et leur « secret », organisent la résistance et contre-attaquent, après le grand retour démocratique du patriarcat et l’élection du GRAF (Grand Retour Aux Fondamentaux). Les femmes se sont ainsi vues interdire l’accès au travail salarié comme à toute responsabilité citoyenne, avec le ralliement d’un grand nombre d’entre elles, voyant un réel avantage à être « obligées » de ne plus se surpasser et de jouer les executive women au quotidien… On est quelque part entre Simone de Beauvoir et Le père Noël est une ordure, burlesque et politique y font bon ménage.

.

1 Place Victor Schloecher Jas de Bouffan

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence