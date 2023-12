La loi du marcheur 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence, 25 janvier 2024 19:30, Aix-en-Provence.

Entretien fleuve entre Serge Daney, figure majeure des Cahiers du cinéma entre autres, critique très influent à Libération, alors malade du sida… et Régis Debray journaliste qui l’interviewe, dans le cadre d’un documentaire réalisé en 1992..

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A lengthy interview between Serge Daney, a major figure in Cahiers du cinéma and a highly influential critic at Libération, who was ill with AIDS at the time, and journalist Régis Debray, who interviewed him for a documentary made in 1992.

Una larga entrevista entre Serge Daney, figura importante de Cahiers du cinéma y crítico muy influyente en Libération, enfermo de sida en aquella época, y el periodista Régis Debray, que le entrevistó para un documental realizado en 1992.

Ein ausführliches Gespräch zwischen Serge Daney, einer der wichtigsten Figuren der Cahiers du cinéma und einflussreicher Kritiker der Libération, der damals an AIDS erkrankt war, und Régis Debray, einem Journalisten, der ihn im Rahmen eines Dokumentarfilms von 1992 interviewt hat.

